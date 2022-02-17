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В Монголии будет создано агентство иностранных инвестиций

CentralAsia (MNG) -  16 февраля министр финансов Б.Жавхлан сообщил, что на очередном заседании Кабинета Министров утверждена стратегия и политика развития Министерства экономики и развития.

С изменениями, внесенными в Государственный бюджет на 2022 год и Закон о правительстве, в январе этого года было официально создано Министерство экономики и развития.

«Благодаря утверждению Кабинетом Министров стратегии и политики развития министерству предоставляются возможности и надлежащая структура для выполнения его обязанностей, отраженных в соответствующем законе. В его рамках также создается агентство по иностранным инвестициям», — подчеркнул министр Б.Жавхлан.

«Раньше Агентство иностранных инвестиций осуществляло свою деятельность самостоятельно при правительстве. Агентство сейчас восстанавливается при нынешнем правительстве после многих лет. С восстановлением агентства среднесрочная и долгосрочная политика и планы Монголии в отношении иностранных инвестиций станут очень ясными, создав соответствующие условия для подключения иностранных инвесторов к крупномасштабным строительным проектам, осуществляемым внутри страны, а также с другими странами. отрасли экономики. Агентство будет отвечать за продвижение текущих возможностей для осуществления инвестиций в Монголии путем проведения широкомасштабных работ по внедрению бизнес-отраслей страны», — сказал он.

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