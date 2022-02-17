Монгольские перевозчики могут перевозить грузы в 18 стран, включая Северную Корею

CentralAsia (MNG) - Возможна перевозка международных грузов из Монголии в 18 стран.

В настоящее время межправительственные соглашения о международных автомобильных перевозках подписаны с Россией, Китаем, Казахстаном, Беларусью, Турцией, Украиной, Латвией, Литвой, Кыргызстаном, Венгрией, Словенией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Кроме того, предполагается подписать соглашение с Грузией, Словакией, Польшей, Чехией, Германией и Молдовой. Соглашения еще не оформлены, но возможна перевозка грузов в эти страны путем обмена разрешительными документами.

Кроме того, в целях облегчения международных перевозок в 2019 году был продлен протокол между Министерством дорог и транспорта Монголии и Министерством транспорта Китая о реализации соглашения о международных автомобильных перевозках между правительствами Монголии и Китая.

В рамках программы «Экономический коридор Китай-Монголия-Россия», направленной на развитие транспортного сообщения и услуг приграничной торговли, тремя странами было подписано «Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог». В настоящее время он действует с 2019 года. В этом контексте можно осуществлять перевозки в двух направлениях: маршрут AH 3 сети азиатских автомобильных дорог или Улан-Удэ – Улан-Батор – порт Тяньцзинь, и маршрут AH 4 или Новосибирск – Баян-Өлгий – Ховд – Урумчи – Порт Хонгираф. К сожалению, в настоящее время перевозки приостановлены из-за пандемии, – сообщает Министерство дорог и транспорта.

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