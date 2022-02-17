Си и Путин договорились о другом газопроводе не через Монголию

CentralAsia (MNG) - Незадолго до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля президент России Владимир Путин стал первым иностранным лидером, встретившимся лицом к лицу с председателем КНР Си Цзиньпином за два года (премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ встретился с Си двумя днями позже). ).

Впоследствии Си и Путин опубликовали совместное заявление через пресс-службу Кремля. В заявлении Китай открыто поддержал противодействие России дальнейшему расширению НАТО и другим требованиям безопасности Москвы в Европе, что представляет собой новый уровень единства между двумя странами.

В то же время российский газовый гигант «Газпром» подписал 30-летний контракт с государственной Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) на поставку газа в Китай по новому трубопроводу с острова Сахалин.

После ввода в эксплуатацию новая линия увеличит поставки российского газа в Китай на 10 млрд кубометров в год (млрд кубометров в год) до общего прогноза в 48 млрд кубометров в год. Общее количество включает 38 млрд кубометров в год, поставляемых по линии «Сила Сибири». По данным Reuters, продажа газа может принести 37,5 млрд долларов в течение 25 лет, — пишет Mongolia Weekly.

«Это уже второй контракт на поставку российского газа в Китай, и он свидетельствует об исключительно сильном взаимном доверии и партнерстве между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из CNPC уже сами убедились, что «Газпром» — надежный поставщик газа», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В том же заявлении «Газпром» также отметил завершение технико-экономического обоснования магистрального газопровода «Союз Восток» через Монголию, продолжения газопровода «Сила Сибири-2», который, по словам «Газпрома», «позволит поставлять до 50 млрд кубометров газа в год». в Китай», что фактически удваивает текущий экспорт.

В исследовании, основанном на исследованиях на месте, картировании и анализе маршрутов, проведенных монгольскими компаниями, излагается план протяженности трубопровода на 962,9 км через Монголию, включая пять компрессорных станций.

Восточные трубопроводы России, в том числе «Сила Сибири», не подключены к российской распределительной сети трубопроводов в Европу, хотя подключение возможно, что поставило бы CNPC в прямую конкуренцию с европейскими покупателями российского газа, что, по мнению некоторых, сделало российский газ менее привлекательна для китайцев.

Однако в контексте встречи Путина с Си и растущей поддержки Китаем российской внешней политики эта последняя сделка указывает на то, что Пекин может быть более терпимым к усилению своей зависимости от российских энергоресурсов. В настоящее время Россия обеспечивает около пяти процентов китайского спроса на газ как по трубопроводу, так и за счет экспорта СПГ, и является вторым по величине поставщиком нефти в Китай после Саудовской Аравии.

Если это так, это может быть хорошей новостью для магистрали «Сила Сибири-2» через Монголию, которая создаст новый источник дохода для монгольского правительства.

Тем не менее, китайские инвестиции в импорт энергоносителей, похоже, происходят независимо от более широкой геополитической напряженности. В декабре американская компания Venture Global объявила о подписании первого в своем роде соглашения с China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) сроком на 20 лет.

За всем этим стоит непрекращающийся спрос Китая на газ: в 2021 году страна стала крупнейшим в мире покупателем СПГ. На растущем рынке такие компании, как Elixir Energy, изучают потенциальные месторождения природного газа в монгольской пустыне Гоби для экспорта в Китай.

Тем не менее Монголии предстоит ответить на трудные вопросы. Какую зависимость от российских энергоресурсов готов терпеть Пекин, и есть ли возможность для разработки монгольского газа?

И помимо энергетики: находится ли Монголия в центре усиливающегося геополитического сближения между Пекином и Москвой?

автор: Юэн Левик

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Mongolia Weekly

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