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Антрополог Давиде Беллаталла, назначенный культурным послом Монголии, получил удостоверение

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Б.Батцэцэг приняла Давиде Беллаталлу, гражданина Итальянской Республики, антрополога и монголоведа, назначенного Послом культуры Монголии, и вручила ему удостоверение Посла культуры Монголии.

Давиде Беллаталла занимается исследованиями антропологии урианхайского этноса в Агинской Бурятии и аймаке Баян-Өлгий с 1992 года и написал много интересных статей и работ.

Помимо продвижения Монголии на международном уровне, он более 20 лет реализует гуманитарные проекты и программы в сотрудничестве с Монгольским обществом Красного Креста и другими неправительственными организациями.

Он создал и издал такие произведения, как «Бурятский шаманизм в Монголии», «Цаатан», «В стране последователей облаков» и «Великое путешествие — Шелковый путь», в которых показаны монгольский быт, традиции, религия и обычаи.

Во время своего пребывания на посту культурного посла Монголии он сказал, что продолжит свою исследовательскую работу и сделает все возможное, чтобы распространять монгольское наследие на международном уровне и активно продвигать его во всем мире.

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