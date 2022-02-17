экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане не будут депортировать иностранцев, нарушивших режим госграницы, и оплативших штраф
Предыстория: Узбекистан будет выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства за нарушения на госгранице

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане отныне не будут депортировать иностранцев, нарушивших режим госграницы, и оплативших штраф. Ранее нарушители подлежали депортации несмотря на уплату штрафа.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности", подписанный на днях президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно дополнениям в законе, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административному выдворению с территории Узбекистана в случае неуплаты штрафа, наложенного при нарушении режима государственной границы.

В документе уточнено, что при административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Узбекистана в дальнейшем будет применяться срок ограничения права на въезд в Узбекистан.

При первом нарушении режима государственной границы будет ограничено право въезда в Узбекистан сроком на 1 год, при втором нарушении – на 3 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев COVID-19
  • Российские ученые создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ
  • Бывший политзаключенный Гельды Кяризов решил баллотироваться в президенты Туркменистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com