В Узбекистане не будут депортировать иностранцев, нарушивших режим госграницы, и оплативших штраф

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отныне не будут депортировать иностранцев, нарушивших режим госграницы, и оплативших штраф. Ранее нарушители подлежали депортации несмотря на уплату штрафа.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности", подписанный на днях президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно дополнениям в законе, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административному выдворению с территории Узбекистана в случае неуплаты штрафа, наложенного при нарушении режима государственной границы.

В документе уточнено, что при административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Узбекистана в дальнейшем будет применяться срок ограничения права на въезд в Узбекистан.

При первом нарушении режима государственной границы будет ограничено право въезда в Узбекистан сроком на 1 год, при втором нарушении – на 3 года.