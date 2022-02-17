За сутки в Монголии выявили 874 новых случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - Как сообщает Минздрав страны, за последние 24 часа в Монголии было выявлено 874 новых случая заражения Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 459 тыс. 349.

Из новых случаев 464 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 410 случаев было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 681 пациента находятся в легком, 3 тыс. 685 — в состоянии средней степени тяжести, 526 — в тяжелом и 45 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировано 3 случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 80.

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