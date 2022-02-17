В Монголии более 92 тыс.человек получили четвертую дозу вакцины от COVID-19

CentralAsia (MNG) - Почти 100 процентов целевой группы населения Монголии привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.
К 17 февраля 2,9% взрослого населения Монголии (92 216 человек) получили четвертую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Монголии.
Первую дозу вакцины получили 69,8% населения (2 270 697 человек), вторую — 66,8% (2 171 978).
31,0% взрослого населения Монголии (1 016 702 человек) привиты третьей дозой вакцины от коронавируса, доля привитых четвертой дозой составляет 2,9%.
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