В России заключенный из Узбекистана свел счеты с жизнью перед отправкой на родину

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CentralAsia (UZ) - Под Волгоградом заключенный, которого ждала экстрадиция на родину в Узбекистан, покончил с собой, сообщили местные СМИ.

В декабре 20-летнего гражданина Узбекистана привезли в СИЗО Красноармейского района Волгоградской области России. Спустя месяц подозреваемого в мошенничестве поставили на профилактический учет как склонного к суициду и членовредительству.

За день до суицида сокамерника молодого мужчины забрали на следственные действия. Воспользовавшись ситуацией, заключенный свел счеты с жизнью. Его тело обнаружили сотрудники СИЗО. Причины суицида неизвестны — предсмертной записки он не оставил. Известно, что в скором времени его ждала экстрадиция на родину.