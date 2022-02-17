Ограничения для мигрантов, введенные в 3 регионах России, не касаются граждан стран ЕАЭС

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CentralAsia (CA) - Все ограничения на мигрантов, которые ввели в 3 регионах России (Калужской области, Тюменской области, Югре) касаются только тех иностранцев, кто работает в РФ по патенту. То есть граждан Азербайджана, Абхазии, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана. Выходцам из стран ЕАЭС — Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана — разрешение оформлять не нужно. По трудовым правам они приравнены к россиянам, сообщает BFM.ru.

Будут ли какие-то санкции для тех мигрантов, кто нарушит запрет — неясно. А вот работодателям, которые откажутся выполнять новые требования, и возьмут мигрантов на работу туда, куда нельзя, — будет грозить штраф до миллиона рублей. Могут компанию и закрыть, на срок до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Калужской области мигрантам запретили торговать, таксовать, работать в общепите и заниматься подбором персонала. Одновременно правоохранительные органы приступили к проверкам использования иностранными гражданами сертификатов о владении русским языком.

С начала этого года мигрантам запретили работать сразу в целом ряде сфер в Югре. Им теперь нельзя водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания. Как отмечают в правительстве региона, документ приняли для того, чтобы обеспечить работой местных жителей. И уверены, что это не скажется на рынке труда региона.

Вслед за Югрой аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов подписал и глава соседней Тюменской области Александр Моор.