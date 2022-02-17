В Казахстане за сутки выявили свыше 1,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы – 429;

- Нур-Султан – 127;

- Карагандинская область – 123;

- Павлодарская область – 120;

- Северо-Казахстанская область – 117;

- Костанайская область – 101;

- Алматинская область – 78;

- Восточно-Казахстанская область – 67;

- Акмолинская область – 56;

- Актюбинская область – 36;

- Жамбылская область – 35;

- Западно-Казахстанская область – 31;

- Атырауская область – 11;

- Шымкент – 8;

- Мангистауская область – 5;

- Кызылординская область – 3;

- Туркестанская область – 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 295 тыс. 250 заболевших коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане

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