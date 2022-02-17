В Казахстане за сутки выявили свыше 1,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы – 429;
- Нур-Султан – 127;
- Карагандинская область – 123;
- Павлодарская область – 120;
- Северо-Казахстанская область – 117;
- Костанайская область – 101;
- Алматинская область – 78;
- Восточно-Казахстанская область – 67;
- Акмолинская область – 56;
- Актюбинская область – 36;
- Жамбылская область – 35;
- Западно-Казахстанская область – 31;
- Атырауская область – 11;
- Шымкент – 8;
- Мангистауская область – 5;
- Кызылординская область – 3;
- Туркестанская область – 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 295 тыс. 250 заболевших коронавирусом.
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Коронавирус в Казахстане
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