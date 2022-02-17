Супружеская пара из Узбекистана попала в рабство в Казахстане (видео)

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CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана и и его беременная жена приехали в Тараз на заработки. По их словам, они пекли хлеб днём и ночью, не выходя из подвала. Новый работодатель взял у них паспорта, якобы, для оформления вида на жительства. Но так и не отдал. Запер на полгода в подземелье, говорится в сюжете телеканала «Астана».

Журналисты узнали историю другой гражданки Узбекистана. Она рассказала, что доверилась знакомой и устроилась техничкой в одном из кафе Алматы. Однако за полгода тяжелой работы получила лишь угрозы и лишения.

«Она угрожала с детьми расправиться, если я кому-то пожалуюсь. Угрожала мне, моей жизни, что тебя в живых не оставлю. Она забрала документы мои, паспорт мой. Были угрозы. Из-за этого я боялась через кого-то кому-то позвонить», — рассказала пострадавшая.

Героев сюжета удалось спасти. Они вернулись на родину. По словам правозащитников, среди иностранцев чаще остальных в рабство в Казахстане попадают жители Узбекистана.

«В 2020 году мы оказали помощь 35 человекам. Из них 30 мужчин, пять женщин. Узбекистан на первом месте, и единичные случаи Польша, Россия, Кыргызстан», — рассказала Нина Балабаева, директор фонда «Центр социально-психологической реабилитации и адаптации «Родник».