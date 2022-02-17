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В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек за сутки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки 15 февраля от коронавируса и связанной с ним пневмонии скончались 29 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 25 человек, еще 4 пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 тыс. 319 человек (41 тыс. 169+ и 1 тыс. 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 тыс. 684 пациента, на амбулаторном уровне – 36 тыс. 635 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 299 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 126 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

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