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В Казахстане общественная комиссия назвала страны, из которых в Алматы приехали «боевики»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В казахстанской общественной комиссии «Акикат» назвали страны, из которых в январе в Алматы приехали боевики. Об этом сообщает казахстанский телеканал KTK.

Известный казахстанский адвокат Айман Умарова назвала конкретные страны, откуда прибыли террористы. По ее данным, среди них были выходцы из Китая, Узбекистана и Саудовской Аравии.

Общественную комиссию «Акикат» после январских событий создали независимые юристы Казахстана. Они ведут собственное расследование январской трагедии. По их данным, только в Алматы сейчас под стражей содержатся 308 человек, арестованных за участие в массовых беспорядках. Большинство их них не признают своей вины, но их все равно не отпускают. Возбудили 1 тыс. 962 уголовных дела, в том числе по кражам, умышленному уничтожению чужого имущества и незаконному хранению боеприпасов.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Правительство вскоре было отправлено в отставку. Однако протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в грабежи и мародерство, центром которых стал город Алматы. На всей территории страны был введен режим ЧП. После просьбы президента Касыма-Жомарта Токаева ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев для наведения порядка в стране. 13 января президент объявил о завершении антитеррористической операции в большинстве регионов страны. Жертвами беспорядков и столкновений стали 225 человек.

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