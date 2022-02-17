В Туркменистане учителей обязали рассказать о «достижениях» сына президента

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - В Туркменистане учителей школ 14 февраля во время первого урока заставили рассказать о «жизненном пути и достижениях, чертах характера» сына президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердара, сообщает «Хроника Туркменистана».

Учителям поручили рассказать о «добрых делах и свершениях» Бердымухамедова и что дети должны быть благодарны ему.

«В субботу 12 февраля директоров и завучей средних школ вызвали в этрапские отделы образования (Районо). Им сообщили, что в воскресенье (13 числа) в 10 часов утра в каждой школе администрация должна собрать учителей и технический персонал и разъяснить, как должен пройти первый урок во всех классах школы в понедельник», – написали в издании.

Ученикам изложили о жизненном пути и достижениях, о чертах характера (доброта, трудолюбие, светлый ум) Сердара. Такие уроки прошли во всех школах региона.

Сердар Бердымухамедов — вице-премьер Туркменистана. Он баллотируется на пост президента страны. Сообщается, что его кандидатуру выдвинула правящая Демократическая партия Туркменистана. От этой партии уже три раза избирался и его отец Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме Сердара Бердымухамедова, известны еще два кандидата: бывший политзаключенный Гельды Кяризов и представитель Аграрной партии, заместитель хокима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов.

По словам Кяризова, он захотел баллотироваться после того, как претендентом на пост президента стал сын главы государства. Как заявил Кяризов, его возмутило, что «отпрыск в абсолютно династийной форме, как потомок фараонов» будет управлять страной.

Досрочные выборы президента Туркменистана пройдут 12 марта. Избирательная кампания в стране началась 14 февраля.