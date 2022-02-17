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Парламент Казахстана одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг, 17 февраля одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве, передает РИА Новости.

Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве был подписан 16 октября 2020 года в Нур-Султане взамен аналогичного договора от 28 марта 1994 года.

Ранее заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков сообщал парламентариям, что договор подписан с целью актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года «устарели с учетом реалий современности, а также уже реализованы».

Нормы договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.

Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.

Решение о направлении миротворческого контингента будет приниматься парламентом на основании представления президента.

Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.

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