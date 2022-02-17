В Афганистане женщины не будут назначаться в кабинет министров, – посол Афганистана в ООН

Сухейл Шахин

CentralAsia (CA) - Посланник Исламского Эмирата Афганистана (ИЭА) при Организации Объединенных Наций (ООН) Сухейл Шахин, заявил в интервью Ariana News, что нет необходимости включать женщин в новый кабинет министров и что нынешнее временное правительство ИЭА является инклюзивным.

Однако он сказал, что важно обеспечить права женщин. «Никакой женщине необязательно быть в кабинете временного правительства, и [включение] женщин в кабинет не обеспечит всех прав женщин», — сказала Шахин.

Это происходит на фоне растущих призывов международного сообщества к «Талибану» создать инклюзивное правительство и обеспечить права женщин и девочек, чтобы получить международное признание. Однако он сказал, что, хотя нынешнее правительство открыто, международное сообщество хочет навязать Афганистану свои политические системы.

«Во-первых, у них есть политические соображения, и они хотят навязать свою политическую систему Афганистану. Афганцы этого не хотят. Во-вторых, они хотят включить в правительство людей, лояльных к ним и работающих в их интересах, по мнению Запада, это инклюзивное правительство», — сказал Шахин. Он также заявил, что агентства ООН могут продолжить работу в Афганистане, чтобы помочь афганцам.

В то время как Шахин говорит, что ни одна женщина не будет включена в кабинет, бывший президент Хамид Карзай предложил всем девочкам «обязательно» вернуться в школы, даже если международное сообщество не будет настаивать на этом вопросе, поскольку это «абсолютно» необходимо для благополучия Афганистана. По словам Карзая, возвращение девочек в школу и доступ женщин к работе — это требование самого афганского народа.

Бывший президент Афганистана сказал, что необходимо предпринять некоторые первоначальные шаги на национальном уровне, чтобы проложить путь к признанию. «Что касается вопроса о признании международным сообществом, то мое предложение с самого начала заключалось в том, что нам, афганскому народу, нужно сначала привести в порядок свой собственный дом», — сказал он.

Карзай обратился к правительству талибов с просьбой обеспечить решение проблем всех афганцев из всех слоев общества, их объединение и обсуждение будущего страны. «Решение принимается по воле афганского народа. Необходимо выражение этой воли, тогда обязательно последует признание», - сказал Карзай.