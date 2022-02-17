В Узбекистане выявили 241 случай COVID-19 и 47 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 12:12, 17 февраля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 234 600. В течение прошедших суток зафиксирован 241 новый случай, сообщает Минздрав.
Также у 47 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1612 летальных исходов).
За день выздоровели 1244 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 221 710).
На лечении находятся 11 278 больных COVID-19.
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