экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили 241 случай COVID-19 и 47 коронавирусной пневмонии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 234 600. В течение прошедших суток зафиксирован 241 новый случай, сообщает Минздрав.

Также у 47 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1612 летальных исходов).

За день выздоровели 1244 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 221 710).

На лечении находятся 11 278 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Казахстан определил состав на Паралимпийские игры в Пекине
  • США не будут поддерживать Фронт национального сопротивления в Афганистане
  • В Узбекистане выявлено 296 случаев COVID-19 и 52 коронавирусной пневмонии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com