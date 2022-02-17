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На север Германии обрушился «Иления»

CentralAsia (CA) -  Ураган «Иления» обрушился на север Германии, в стране сохраняется режим повышенной готовности, передает Deutsche Welle.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), скорость ветра 152 км в час была зафиксирована на вершине гор Гарц на севере Германии. В DWD предупредили о сильных ветрах в северных землях Северный Рейн - Вестфалия и Мекленбург - Передняя Померания. Также отмечается, что плохая погода затронет и горные районы южной Германии, такие как Шварцвальд.

DWD прогнозирует продолжительный дождь в регионах Зауэрланд в Северном Рейне - Вестфалии и Гарце до утра. Власти предостерегли людей от посещения парков и лесов в крупных городах, таких как Берлин и Гамбург. Пожарные службы остаются в состоянии повышенной готовности по всей стране.

«Непогода начнется на северо-западе, а затем двинется на юго-восток примерно до центра Германии», - пояснил метеоролог DWD Адриан Лизер.

Сетевая железнодорожная служба Германии Deutsche Bahn сообщила в Twitter, что в перебоях в работе железных дорог виноваты поваленные деревья. Уточняется, что одно упало на пути между Бременом и Гамбургом, а другое - между Дортмундом и Мюнстером. Обе линии были расчищены, но плохая погода вызвала задержки в движении поездов.

Авиакомпания Lufthansa также объявила на своем сайте о задержках из-за плохой погоды и попросила людей проверять расписание своих рейсов перед поездкой.

Самая густонаселенная земля Германии, Северный Рейн - Вестфалия, объявила о закрытии школ. Правительство земли посоветовало родителям присматривать за детьми дома, в частности, если дети ходят в детские сады. Другие земли, такие как Нижняя Саксония, также отменили занятия, а в Бремене занятия перевели в онлайн-режим.

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