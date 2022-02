На север Германии обрушился «Иления»

CentralAsia (CA) - Ураган «Иления» обрушился на север Германии, в стране сохраняется режим повышенной готовности, передает Deutsche Welle.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), скорость ветра 152 км в час была зафиксирована на вершине гор Гарц на севере Германии. В DWD предупредили о сильных ветрах в северных землях Северный Рейн - Вестфалия и Мекленбург - Передняя Померания. Также отмечается, что плохая погода затронет и горные районы южной Германии, такие как Шварцвальд.

DWD прогнозирует продолжительный дождь в регионах Зауэрланд в Северном Рейне - Вестфалии и Гарце до утра. Власти предостерегли людей от посещения парков и лесов в крупных городах, таких как Берлин и Гамбург. Пожарные службы остаются в состоянии повышенной готовности по всей стране.

«Непогода начнется на северо-западе, а затем двинется на юго-восток примерно до центра Германии», - пояснил метеоролог DWD Адриан Лизер.

Сетевая железнодорожная служба Германии Deutsche Bahn сообщила в Twitter, что в перебоях в работе железных дорог виноваты поваленные деревья. Уточняется, что одно упало на пути между Бременом и Гамбургом, а другое - между Дортмундом и Мюнстером. Обе линии были расчищены, но плохая погода вызвала задержки в движении поездов.

Авиакомпания Lufthansa также объявила на своем сайте о задержках из-за плохой погоды и попросила людей проверять расписание своих рейсов перед поездкой.

Convective Outlook | February 16th and 17th, 2022



The cold front associated with #StormDudley will bring severe and rather destructive thunderstorms in Central #Germany and #Poland. Hurricane-force wind gusts and frequent lightning is possible. pic.twitter.com/3yweymt60C