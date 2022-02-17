США не будут поддерживать Фронт национального сопротивления в Афганистане

Томас Уэст. Кадр из видео Института мира США

CentralAsia (CA) - Власти США не поддерживают Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который ведет вооруженную борьбу против захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». Об этом заявил в ходе семинара в американском Институте мира специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст. Кроме того, он призвал другие страны не оказывать поддержку ФНС.

«Мы не поддерживаем организованную вооруженную оппозицию «Талибану» [в лице ФНС], и мы бы рекомендовали таким же образом поступать другим державам», — сказал Уэст в своем выступлении.

При этом он высказал обеспокоенность, что талибы могут совершить ту же ошибку, которую уже совершили в 1996 году, когда, захватив власть в Кабуле, они не сформировали правительство, представляющее разные народности и политические силы страны, что в итоге привело к гражданской войне. В этой войне талибам, которые преимущественно являются выходцами из числа пуштунов, противостояли вооруженные группировки других афганских этносов — таджиков, узбеков и хазарейцев.

Захватив власть в Афганистане в августе прошлого года, талибы сформировали правительство исключительно из членов своего движения и преимущественно из пуштунов. Позже они расширили состав своего правительства, но опять же — в основном из числа талибов и пуштунов.

В настоящее время, по данным новостного агентства Aamaj News, 82,7% членов правительства, сформированного «Талибаном», составляют пуштуны, а 96,5% из них — талибы. 79,4% губернаторов афганских провинций — пуштуны, при этом все главы регионов являются членами «Талибана».

Отказ талибов от создания правительства, которое включило бы представителей всех народов Афганистана и основных политических сил, а также женщин, является главной причиной того, что нынешний кабинет министров «Талибана» не признает ни одно государство в мире.

Фронт национального сопротивления был создан в конце лета прошлого года в провинции Панджшер, которую населяют преимущественно таджики, для борьбы с захватившими власть талибами. Фронт ведет вооруженную борьбу в ряде северных областей. Его лидером является Ахмад Масуд — сын таджикского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, который возглавлял силы антиталибского сопротивления во второй половине 1990-х годов.