Узбекистан и Пакистан обсудили проект строительства Трансафганского коридора

- Узбекистан, общество
- 12:51, 17 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией Пакистана во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки.
В ходе встречи обсуждены вопросы углубления узбекско-пакистанского сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщили в пресс-службе МИВТ.
Обсуждены меры по ускорению согласования проекта Соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.
Обговорены дальнейшие шаги по практической реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».
Достигнута договоренность об организации визитов пакистанских бизнес-делегаций в Узбекистан для углубления промышленной кооперации.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем рассмотренным направлениям сотрудничества.