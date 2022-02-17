экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Пакистан обсудили проект строительства Трансафганского коридора

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией Пакистана во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки.

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления узбекско-пакистанского сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Обсуждены меры по ускорению согласования проекта Соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Обговорены дальнейшие шаги по практической реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Достигнута договоренность об организации визитов пакистанских бизнес-делегаций в Узбекистан для углубления промышленной кооперации.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем рассмотренным направлениям сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Богатейший украинец Ринат Ахметов вернулся в страну после слов Зеленского о приговоре
  • В четырех регионах Узбекистана до конца года запустят 7 новых электростанций
  • За сутки в Монголии выявили 874 новых случая COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com