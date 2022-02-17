Узбекистан и Пакистан обсудили проект строительства Трансафганского коридора

CentralAsia (UZ) - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией Пакистана во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки.

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления узбекско-пакистанского сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Обсуждены меры по ускорению согласования проекта Соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Обговорены дальнейшие шаги по практической реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Достигнута договоренность об организации визитов пакистанских бизнес-делегаций в Узбекистан для углубления промышленной кооперации.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем рассмотренным направлениям сотрудничества.