В Таджикистане в 2021 году изъято более 4 тонн наркотиков

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CentralAsia (TJ) - В 2021 году в Таджикистане изъято 4 тонны 83 кг 274 г наркотических средств, что на 68,4% или на 1 тонну 658 кг 36 г больше, чем в 2020 году, сообщил 17 февраля журналистам директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ генерал-майор Хабибулло Вохидзода, передает «Авеста».

Со стороны МВД страны было изъято 2 тонны 29 кг 774 г, ГКНБ - 1 тонна 663 кг 659 г, АКН - 357 кг 638 г, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией - 30 кг 727 г и Таможенной службы - 1 кг 121 г, сообщил глава АКН.

По его словам, в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, изъятие героина увеличилось в 2,1 раза, гашиша - в 2,3 раза, а вот опия и каннабиса уменьшилось - на 24,7 % и 10,4 % соответственно.

«В 2021 году правоохранительными органами изъято 106 кг психотропных веществ, что в 2,4 раза или на 63 кг больше, чем в 2020 году», - сказал Вохидзода.

Он отметил, что за прошлый год сотрудниками АКН выявлено 159 преступлений, связанных с наркооборотом, что на 15 преступлений или на 10,4 % больше, чем в 2020 году.

«Из них 101 преступление связано с незаконным оборотом наркотиков или психотропных веществ для сбыта, 27 преступлений - с незаконным оборотом наркотиков или психотропных веществ, 14 преступлений - с контрабандой наркотиков, были и другие преступления, связанные с наркотическими средствами», - уточнил глава АКН.

За этот период Агентством направлено в суды 134 (2020-105) уголовных дела в отношении 198 (2020-162) лиц и наложен арест на имущество на сумму 344 тыс. 200 сомони, отметил Вохидзода.

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