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В Узбекистане появится новый ботанический сад

CentralAsia (UZ) -  Новый ботанический сад построят в Ургенче, так как здесь остро стоит вопрос о создании «зеленой среды» в связи со сложной экологической обстановкой, сообщает Uzbekistan.travel.

Отмечается, что несмотря на экологическую проблему в регионе насчитывается более 1000 разновидностей растений.

На заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по аграрным и водохозяйственным вопросам при участии ученых и политиков были озвучены вопросы высадки и культивирования редких растений способных прижиться в данном климате и создания «зеленого края». Также обсуждался вопрос привлечения молодежи и студентов в разработке нового ботанического сада в Ургенче, высадке редких растений и возможности прохождения студентов здесь учебной практики.

Ургенчский ботанический сад станет третьим в республике. Первым и одним из самых старейших считается Ботанический сад имени Ф.Н. Русанова в Ташкенте. Второй расположен в городе Бустан в Каракалпакстане.

Проект создания ботанического сада в Хорезме разработан в рамках общенационального движения «Яшил макон» и будет основываться на базе флоры Нижнеамударьинского биосферного резервата и редких растений приаральского региона.

Хорезмский регион принято разделять на 3 природные зоны: степную, песчаную зону, прибрежную зону Амударьи и тугайную низменность. Планируется создание естественной флоры на берегу канала Шавата и в городе Ургенче. Таким образом, при научном и практическом содействии Ташкентского ботанического сада планируется создание нового ботанического сада на базе данной растительной среды.

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