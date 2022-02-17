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В День единения Украины гостиницу «Узбекистан» подсветили украинским флагом

CentralAsia (UZ) -  Гостиницу «Узбекистан» подсветили украинским флагом. Таким образом Украину узбекистанцы поздравили «С днём единения».

16 февраля на гостинице «Узбекистан» появилось изображение украинского флага с надписью «С днём единения, Украина» на двух языках. Фотографиями с изображением украинского флага на фасаде главной гостиницы Узбекистана в соцсетях поделились пользователи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днём единения в своём обращении к народу страны на фоне накалившейся обстановки с Россией.

Президент сказал, что украинцев объединяет единственное желание – желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, родителями.

На организацию мероприятий городам и селам дали около суток. Главным символом праздника стал украинский флаг. В этот день по всей Украине также прошел марафон #UAРазом.

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