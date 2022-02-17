Замглавы ДП Алматы: полицейским не отрезали головы во время январских погромов в городе

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CentralAsia (KZ) - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что митингующие не обезглавливали правоохранителей во время январских протестов в городе, сообщает Orda.kz.

Он уточнил, что речь идет только о сотрудниках городского департамента полиции. При этом, по его словам, были случаи смерти правоохранителей от огнестрельных ранений во время беспорядков. Обстоятельства расследуются.

6 января казахстанские СМИ писали, что в Алматы обнаружили тела двух полицейских с отсеченными головами. По мнению властей — это было прямым доказательством террористических и экстремистских намерений людей, устроивших погромы в городе. Про случаи с отрезанными головами полицейских рассказывал и бывший аким города Бакытжан Сагинтаев.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги в последующие дни приобрели антиправительственный характер: начались столкновения с полицейскими и захват госучреждений. Самая напряженная ситуация сложилась в Алматы, где протестующие захватили множество госучреждений и фактически взяли центр города под свой контроль.

На фоне беспорядков по всей стране прошли массовые задержания и аресты подозреваемых участников событий. Правозащитники и родственники арестованных рассказали о жестоком обращении, избиениях и пытках в ИВС и СИЗО.

Позднее Генеральная прокуратура сообщила о 225 жертвах январских событий, 19 из них — сотрудники силовых структур. Вскоре стало известно еще о двух смертях, пострадавшие умерли в реанимации.

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