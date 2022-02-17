Глава НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов подал в отставку

- Узбекистан, спорт
- 13:56, 17 февраля 2022
- Просмотров: 315
|Предыстория: Единственный узбекистанец на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине дисквалифицирован за заезд не по правилам
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в четверг, 17 февраля, состоялось внеочередное заседание Исполкома Национального Олимпийского комитета Узбекистана, сообщила пресс-служба НОК.
Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение заявления, написанного по собственному желанию, Рустама Шаабдурахмонова, занимающего пост председателя НОК с мая 2019 года.
Выступая на собрании, Р.Шаабдурахманов особо отметил большое внимание, уделяемое за последние годы главой государства физической культуре и спорту, осуществляемые в данной сфере широкомасштабные реформы, создаваемые условия.
Заявление Р.Шаабдурахманова было принято членами Исполкома.
Новый глава Национального Олимпийского комитета будет избран на заседании внеочередной Генеральной Ассамблеи НОК.
Днем ранее сообщалось о дисквалификации на зимней Олимпиаде в Китае единственного участника от Узбекистана Комилжона Тухтаева. Причиной тому стало неправильное прохождение спортсменом установленных ворот.