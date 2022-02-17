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В Узбекистане более 300 тыс. детей получили все дозы вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16 февраля, в Узбекистане 816 тыс. 745 детей от 12 до 18 лет добровольно привились от коронавируса. Для вакцинации используют препарат «Pfizer».

Как сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана, в первую фазу вакцинировались 506 тыс. 369 детей, во вторую – 310 тыс. 376 детей.

Больше всего привитых детей в Ферганской (184 тыс. 988), Самаркандской (111 тыс. 63), Андижанской (91 тыс. 600), Кашкадарьинской (77 тыс. 524) и Наманганской областях (72 тыс. 526).

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