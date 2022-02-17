Объем денежных переводов в Узбекистан увеличился на 18%

CentralAsia (UZ) - Объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за январь 2022 года составил $506,1 млн, увеличившись по сравнение с аналогичным периодом прошлого года на $79 млн (+18%), следует из данных Центрального банка РУз.

По данным ЦБ Узбекистана, объем отправленных валютных средств достиг $127,6 млн, что больше чем за аналогичный период прошлого года на $17 млн (+26%).

В январе 2022 года объем покупки иностранной валюты у физлиц увеличился по сравнению с январем 2021 года на $44 млн (+11%) до $464,2 млн.

Коммерческими банками было продано физлицами $613,6 млн, что на $231 млн или 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.