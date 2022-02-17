Около 85% иностранцев посетили Узбекистан в 2021 году с целью туризма

CentralAsia (UZ) - Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2021 году Узбекистан посетило 1 млн 868,1 тыс. иностранных граждан.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число иностранцев, въехавших в Узбекистан, увеличилось на 377,2 тыс. человек.

Целью основной части туристов, въехавших в Узбекистан, было посещение родственников – 1,6 млн человек.

155 тыс. иностранных граждан приезжали с целью туризма, 60,7 тысяч – для получения услуг, 32,4 тыс. – на лечение, 13,6 тыс. – в целях коммерции, 6,4 тыс. – на учебу.