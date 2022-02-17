По поручению Токаева НОК теперь не будет получать от государства деньги на подготовку олимпийских спортсменов

CentralAsia (KZ) - Спорткомитет при министерстве культуры и спорта досрочно расторгнет контракт с НОК, возглавляемым зятем бывшего президента Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым. Так власти намерены восстановить контроль над госсредствами, выделяемыми на спорт, сообщает Азаттык.

В официальном письме спорткомитета министерства культуры и спорта в НОК от 28 января говорится, что стороны расторгают контракт с 1 апреля. Письмо датируется 28 января, однако эта информация не публиковалась.

В письме говорится, что расторжение контракта с Национальным олимпийским комитетом осуществляется «согласно поручению» президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«До даты расторжения договора вам будут возмещены расходы по фонду оплаты труда, в том числе оплата по контракту, аренда офисов и склада, банковские услуги, сервисные услуги федерации, выездные мероприятия, согласно спортивному и финансовому календарю за январь — март текущего года. Остальные расходы приниматься к финансированию не будут. На сегодняшний день комитетом в рамках исполнения договора в ваш адрес перечислено авансом 800 миллионов тенге, остальные расходы будут возмещены, согласно предоставленным актам выполненных работ», — говорится в письме за подписью председателя спорткомитета Самата Ергалиева.

Таким образом, Национальный олимпийский комитет, возглавляемый миллиардером Кулибаевым, с 1 апреля не будет управлять государственными средствами, выделяемыми на спорт.

Глава дирекции спорта НОК Ельсияр Канагатов сообщил Азаттыку, что договор между сторонами действительно будет расторгнут «по предложению спорткомитета».

Глава дирекции спорта НОК Ельсияр Канагатов говорит, что расторжение контракта «не означает, что НОК не выполнил свои обязательств в спорте». Он утверждает, что под руководством НОК качество тренировок улучшилось, а финансирование стало более прозрачным.

«С момента подписания контракта велась интенсивная работа по нескольким важным направлениям, за которые прежде не брались. В связи с ослаблением спортивной медицины в стране НОК уделял этому направлению особое внимание. Были открыты центры спортивной медицины в Алматинской области, Нур-Султане и Туркестане. Эти центры оснащены современным медицинским оборудованием, комитет помогал повышать квалификацию специалистов спортивной медицины. Уделялось внимание вопросам развития спортивной науки», - сказал он.

На вопрос Азаттыка, что заставило стороны расторгнуть контракт, представитель НОК ответил: «Думаю, это нужно узнать в министерстве».

Национальный олимпийский комитет (НОК), возглавляемый миллиардером Тимуром Кулибаевым, выделял на спорт средства из бюджета с 2018 года. Комитет по делам спорта министерства культуры и спорта переводил государственные средства в НОК и выступал в роли заказчика.

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