ЮНИСЕФ передал Узбекистану еще 2,8 млн. доз вакцины Moderna

- Узбекистан, общество
- 18:00, 17 февраля 2022
- Просмотров: 181
CentralAsia (UZ) - ЮНИСЕФ доставил в Узбекистан 2 822 400 доз вакцины Moderna в рамках программы COVAX.
Общее количество вакцин от COVID-19, поставленных в Узбекистан со стороны ЮНИСЕФ посредством этого механизма, достигло 12,67 миллион доз на общую сумму 97,4 миллион долларов.
В стране продолжается вакцинация. Коэффициент людей, получивших первую дозу вакцины по Узбекистану, составляет 91,2%, а прошедших все этапы - 70,8%.
По состоянию на 16 февраля, молодых людей возрасте от 12 до 18 лет добровольно привили 816 745 дозами вакцины Pfizer.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.