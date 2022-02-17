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ЮНИСЕФ передал Узбекистану еще 2,8 млн. доз вакцины Moderna

CentralAsia (UZ) -  ЮНИСЕФ доставил в Узбекистан 2 822 400 доз вакцины Moderna в рамках программы COVAX.

Общее количество вакцин от COVID-19, поставленных в Узбекистан со стороны ЮНИСЕФ посредством этого механизма, достигло 12,67 миллион доз на общую сумму 97,4 миллион долларов.

В стране продолжается вакцинация. Коэффициент людей, получивших первую дозу вакцины по Узбекистану, составляет 91,2%, а прошедших все этапы - 70,8%.

По состоянию на 16 февраля, молодых людей возрасте от 12 до 18 лет добровольно привили 816 745 дозами вакцины Pfizer.

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