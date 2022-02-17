Отель «Узбекистан» прокомментировал размещение украинского флага на фасаде здания

CentralAsia (UZ) - Пользователи соцсетей 16 февраля поделились в соцсетях фотографиями флага Украины на экране гостиницы «Узбекистан» с поздравлением ко «Дню единения».

В отеле «Узбекистан» изданию UzReport сообщили, что посольство Украины с официальным письмом обратилось к ним о желании разместить украинский флаг на световом экране, расположенном на фасаде здания.

«Мы перенаправили письмо-обращение посольства Украины рекламному агентству ООО «LED-MEDIA», которое является арендатором экрана гостиницы. Со своей стороны мы объяснили, что изображение должно сопровождаться поздравлением, просто вывесить на экран флаг нельзя», - отметили в отделе маркетинга гостиницы «Узбекистан».

В свою очередь, ООО «LED-MEDIA» приняли это предложение, рассмотрев все вопросы в рамках закона. В итоге было продемонстрировано 20-минутное поздравление на двух национальных языках.

В гостинице добавили, что этот жест является подтверждением дружественных узбекско-украинских отношений и не единственным подобным фактом.

«Узбекистан этим действием не показывает чьё-то превосходство, и тем более ни кого не ущемляет. К нам также ранее обращались с посольств Израиля, Грузии, Пакистана, и других стран по случаю празднования дня Независимости. Мы также ставили их национальный флаг на экран. Если у Узбекистана есть дипломатические отношения со странами, которые направляют обращение, мы не имеем ничего против, когда все в рамках закона», - заключили в гостинице.