Таможенники Узбекистана будут декларировать имущество и доходы

- Узбекистан, общество
- 18:25, 17 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В четверг, 17 февраля, под председательством президента состоялось совещание по вопросам дальнейшего совершенствования таможенного администрирования в 2022 году и приоритетным задачам преобразования сферы в систему, свободную от коррупции.
В ходе совещания стало известно, что в таможенной системе будет введено декларирование доходов и имущества.
Кроме того, в течение месяца сотрудники, проработавшие на одном таможенном посту три года, будут ротироваться.
С 1 марта текущего года на работу в органы таможни будут принимать только на основе открытого конкурса.
В зависимости от результатов работы таможенникам также будет выплачиваться дополнительная премия до 50%. Надбавки будут определяться на основе ключевых показателей эффективности (KPI).
Таможенники, которые работают в отдалённых и труднодоступных местностях, будут получать надбавку.