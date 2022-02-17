Таможенники Узбекистана будут декларировать имущество и доходы

CentralAsia (UZ) - В четверг, 17 февраля, под председательством президента состоялось совещание по вопросам дальнейшего совершенствования таможенного администрирования в 2022 году и приоритетным задачам преобразования сферы в систему, свободную от коррупции.

В ходе совещания стало известно, что в таможенной системе будет введено декларирование доходов и имущества.

Кроме того, в течение месяца сотрудники, проработавшие на одном таможенном посту три года, будут ротироваться.

С 1 марта текущего года на работу в органы таможни будут принимать только на основе открытого конкурса.

В зависимости от результатов работы таможенникам также будет выплачиваться дополнительная премия до 50%. Надбавки будут определяться на основе ключевых показателей эффективности (KPI).

Таможенники, которые работают в отдалённых и труднодоступных местностях, будут получать надбавку.