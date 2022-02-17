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ВБ предоставит Узбекистану льготный кредит на $50 млн для модернизации системы статистики

CentralAsia (UZ) -  Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Узбекистану льготного кредита в размере 50 млн долл. США. Финансирование выделяется на реализацию пятилетнего проекта по модернизации национальной системы статистики. Он поможет улучшить потенциал Государственного комитета по статистике (Госкомстата) в области производства и распространения статистической информации в соответствии с общепризнанными международными стандартами, сообщает пресс-служба представительства ВБ в Ташкенте.

Международная ассоциация развития (МАР), входящая в Группу Всемирного банка, предоставит вышеупомянутое льготное финансирование правительству Узбекистана по очень низкой процентной ставке. Срок погашения кредита – 30 лет, включая 5-летний льготный период.

Проект ускорит развитие человеческого и технологического потенциала Госкомстата в области сбора, обработки и распространения ключевой статистической информации.

«При техническом содействии Всемирного банка Госкомстат разработал Национальную стратегию развития статистики в 2020–2025 годы», — отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. «Мы рады, что новый проект поможет реализовать ряд мероприятий, предусмотренных этим документом. Качественные статистические данные помогут дальнейшей трансформации Узбекистана за счет улучшения процесса принятия политических решений и их реализации на основе достоверной информации о ситуации в различных социально-экономических сферах».

Проект также поддержит мероприятия по переходу Госкомстата от бумажного оборота к сбору и распространению данных на электронных носителях.

В рамках новой пятилетней программы партнерства со страной, разрабатываемой в настоящее время, Всемирный банк продолжит оказание финансовой и аналитической поддержки правительству для реализации реформ, предусмотренных Стратегией развития Узбекистана на 2022-2026 годы.

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