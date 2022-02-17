// Пресс-служба Акорды.

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужна языковая реформа и тщательная экспертиза.

"Что касается нашего языка, мы его сохраним. Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу. Вместе с тем нам нужно провести языковую реформу. И здесь дело не в скорейшем переходе на латинскую графику. К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема", - сказал президент в интервью телеканалу Qazaqstan.

"Наш народ многое пережил, прошел через серьезные испытания, преодолел все трудности. Во время трагических событий народ проявил свое единство. Эту ценность мы должны передать следующим поколениям. У нас только одна Родина. Другой нет и не будет. Независимость страны превыше всего. Это аксиома, истина. Беречь ее как зеницу ока – наш общий долг.

Что такое суверенная страна? Это единый народ, вовлеченный в мировые процессы. Это страна, которая доказала свою самостоятельность не словами, не лозунгами, а реальными делами. Ни у кого не должно возникать сомнений по поводу того, сохраним ли мы суверенитет. Напротив, каждый из нас должен задаваться вопросом "Как мы будем укреплять нашу независимость?" - добавил глава государства.

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