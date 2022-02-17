Режиссер из Узбекистана показал Берлинском кинофестивале фильм-драму о буднях мигрантов в России

CentralAsia (UZ) - На Берлинском кинофестивале показали первый полнометражный фильм молодого режиссера из Узбекистана Михаила Бородина. «Продукты 24» - драматическая картина, основанная на реальных событиях и повествующая об ужасах жизни трудовых мигрантов, которые стали рабами в стенах круглосуточного магазина в Москве.

Фильм снят на основе резонансного дела о «гольяновских рабах», жертвами которого стали трудовые мигранты в московском районе Гольяново.

Само слово «продукты» в фильме звучит по-разному, но, прежде всего, оно обозначает человеческий товар.

Драма повествует историю женщины по имени Мухаббат, которая работает в круглосуточном продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинчиков, расположенных в подвальных помещениях многоэтажек, огромное множество в спальных районах столицы.

Большинство сотрудников в них - из числа мигрантов. Мигранты, находящиеся в трудовом рабстве у хозяйки магазина и лишенные документов, вынуждены круглосуточно жить в клаустрофобическом пространстве. Их бесправная жизнь проходит в вечной полутьме и тесноте.

Режиссер Михаил Бородин родился и вырос в Узбекистане, и, окончив театральную школу в Ташкенте, в 2010 году переехал в Москву.

Он не понаслышке знает о проблемах мигрантов, поскольку по приезду в российскую столицу сам столкнулся с этим. Свое личное отношение к этой болезненной теме он показал в короткометражке «Регистрация» (2019). У автора картины есть еще другие фильмы на темы, такие как «Cotton 100%», «Я нормальный», «Невыполненное обещание».