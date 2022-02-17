Назначен новый глава Самарканда

- Узбекистан, общество
- 23:56, 17 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В системе исполнительной власти Самаркандской области произошло новое кадровое назначение.
Как сообщает издание Kun.uz, в Самарканде состоялась внеочередная сессия городского кенгаша народных депутатов. В ходе сессии участники рассмотрели организационный вопрос. Фазлиддин Умаров стал новым хокимом города Самарканда.
14 января 2021 года Фазлиддин Умаров назначен на должность директора Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете.
В сентябре 2020 года президент назначил его на должность заместителя председателя Государственного налогового комитета.
Ранее Умаров работал главным инспектором в Счетной палате Узбекистана. В 2006-2015 годах работал на различных должностях в системе налоговых органов. В 2015-2017 годах работал в системе Министерства финансов.
В мае 2019 года исполняющий обязанности хокима города Самарканда Бобурмирзо Облакулов был утвержден хокимом города.