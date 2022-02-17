Назначен новый глава Самарканда

CentralAsia (UZ) - В системе исполнительной власти Самаркандской области произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает издание Kun.uz, в Самарканде состоялась внеочередная сессия городского кенгаша народных депутатов. В ходе сессии участники рассмотрели организационный вопрос. Фазлиддин Умаров стал новым хокимом города Самарканда.

14 января 2021 года Фазлиддин Умаров назначен на должность директора Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете.

В сентябре 2020 года президент назначил его на должность заместителя председателя Государственного налогового комитета.

Ранее Умаров работал главным инспектором в Счетной палате Узбекистана. В 2006-2015 годах работал на различных должностях в системе налоговых органов. В 2015-2017 годах работал в системе Министерства финансов.

В мае 2019 года исполняющий обязанности хокима города Самарканда Бобурмирзо Облакулов был утвержден хокимом города.