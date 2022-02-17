экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назначен новый глава Самарканда

CentralAsia (UZ) -  В системе исполнительной власти Самаркандской области произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает издание Kun.uz, в Самарканде состоялась внеочередная сессия городского кенгаша народных депутатов. В ходе сессии участники рассмотрели организационный вопрос. Фазлиддин Умаров стал новым хокимом города Самарканда.

14 января 2021 года Фазлиддин Умаров назначен на должность директора Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете.

В сентябре 2020 года президент назначил его на должность заместителя председателя Государственного налогового комитета.

Ранее Умаров работал главным инспектором в Счетной палате Узбекистана. В 2006-2015 годах работал на различных должностях в системе налоговых органов. В 2015-2017 годах работал в системе Министерства финансов.

В мае 2019 года исполняющий обязанности хокима города Самарканда Бобурмирзо Облакулов был утвержден хокимом города.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане выявили 241 случай COVID-19 и 47 коронавирусной пневмонии
  • В России заключенный из Узбекистана свел счеты с жизнью перед отправкой на родину
  • Японский дизайнер создал лампы напоминающие традиционные монгольские юрты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com