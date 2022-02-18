Вакцинация делает Монголию еще более привлекательным местом для более осторожных туристов

CentralAsia (MNG) - Монголия, набирающая популярность среди более предприимчивых путешественников, путешествующих по Восточной Азии, наконец-то вновь открыла свои границы для вакцинированных. Это означает, что иммунизированным американским и канадским туристам, наконец, будет разрешен въезд в страну, которая была закрыта в течение двух лет из-за пандемии Covid, — передает Travel Off Path.

Монголия, граничащая с Китаем на юге и Россией на севере, является скрытой жемчужиной, известной своими обширными пустынями, суровыми ландшафтами, высокими вершинами и кочевой культурой, где почти четверть монгольских семей живут в качестве кочевников по всей стране. Теперь это уникальное место снова готово принять гостей со всего мира.

Привитым путешественникам разрешен въезд после двух лет изоляции

Хотя Монголия далека от отказа от всех своих требований Covid, как это сделала Мексика некоторое время назад, тот факт, что она готова принять сертификаты о прививках в качестве действительного доказательства въезда, является признаком того, что она движется к более спокойному подходу на границе. особенно после того, как провел большую часть продолжающегося кризиса в полном уединении.

Как сообщили государственные СМИ 14 февраля, правительство Монголии начало снимать ограничения, которые не позволяли большинству путешественников въезжать в страну с момента первого объявления пандемии. Фактически, на протяжении всего Covid Монголия ввела одни из самых строгих мер, которые можно было увидеть в Азии и других странах, включая суровые последовательные блокировки и ограничение международных рейсов.

Те дни, кажется, давно прошли, и большинство существующих мандатов, затрагивающих местный бизнес и экономику в целом, были отменены. Теперь страна больше не выдерживает пандемическое «состояние готовности», понизив свой «оранжевый» уровень опасности до «желтого».

В системе светофора Монголии для борьбы с пандемией достижение и сохранение «желтого» статуса означает, что страна готова снова открыться для посетителей. Не оставляя места сомнениям, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подтверждает, что его страна снова будет принимать иностранцев, если они будут вакцинированы.

Премьер-министр заявил, что правительство создаст «необходимые условия для обеспечения безопасности» для туристов и бизнесменов, прибывающих в страну. Новость, безусловно, будет воспринята вакцинированными туристами и деловыми путешественниками, которые надеются более широко исследовать Азию, минуя большинство ограничений.

С другой стороны, требование о тестировании перед отъездом, по-видимому, никуда не денется, и путешественники по-прежнему должны удовлетворить пограничные власти отрицательным результатом ПЦР, сделанным в течение 72 часов после отъезда с их первоначального пункта посадки, независимо от вакцинации и / или недавнего статуса выздоровления.

Монголия, похоже, наконец-то выдержала омикронный шторм

Внутри страны Монголия, похоже, также преодолела волну Омикрона: в среднем в день регистрируется всего 839 новых случаев заражения (или только 22% от сентябрьского пика). Кроме того, 84,6% монголов уже вакцинированы, что делает Монголию еще более привлекательным местом для более осторожных туристов.

Хотя пограничная политика была смягчена, а некоторые внутренние ограничения сняты, посетители Монголии по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время поездок по стране. После недавних событий Монголия теперь присоединяется к растущему списку стран Азии, которые уже принимают вакцинированных американских путешественников.

Этот шаг также, вероятно, будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения, которая недавно призвала все страны ослабить чрезмерно строгие правила в отношении поездок. По словам ведущего органа здравоохранения, запреты на поездки не нужны и ложатся тяжелым «финансовым бременем» на путешественников, которые вынуждены совмещать дорогостоящее тестирование на Covid и закрытие границ, даже будучи вакцинированными.

Каковы визовые требования для американцев, канадцев и граждан Великобритании, путешествующих в Монголию?

От столицы Улан-Батора до поразительных Алтайских гор Монголия может многое предложить путешественникам, достаточно смелым, чтобы совершить долгое путешествие. Хотя невозможно добраться до страны прямым рейсом из любой точки Соединенных Штатов или даже из Северной Америки в целом, граждане США могут посещать страну в качестве туристов менее чем на 90 дней.

Чтобы добраться до Монголии, американцы могут выбирать между стыковочными рейсами в Турции, Южной Корее, Гонконге и рядом других остановок в Азии. По прибытии в страну их паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев после даты прибытия, и, что наиболее важно: те, кто хочет остаться более чем на 30 дней, должны зарегистрироваться в иммиграционных органах.

Независимо от 90-дневного въездного штампа, в случае невыполнения этого требования и пребывания в Монголии более месяца американские путешественники будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 долларов США при отъезде и не смогут покинуть страну до тех пор, пока ситуация не будет решена. При превышении срока пребывания американцы также рискуют быть оштрафованными, даже если это связано с смягчающими обстоятельствами, такими как инфекция Covid.

По этой причине мы хотели бы напомнить всем нашим читателям приобрести туристическую страховку, покрывающую Covid, перед поездкой за границу этой зимой, поскольку ни одно путешествие не является полностью безрисковым, особенно с распространением новых вариантов с высокой степенью передачи по Азии.

Что касается граждан Канады, то им разрешено оставаться в Монголии в качестве туристов в течение более коротких 30 дней, а тем, кто надеется путешествовать по стране дольше, как и американцы, требуя регистрации в Управлении по делам иммиграции, натурализации и иностранных граждан в течение недели после прибытия.

Однако британские граждане должны иметь предварительно оформленную визу перед полетом в Монголию. Обычно он действителен для пребывания до 30 дней в течение шести месяцев, считая с даты выдачи. В течение этого периода виза может быть продлена один раз еще на 30 дней. При приземлении в Монголии с неправильной визой британцам могут либо предложить оплатить исправление по прибытии, либо отказать во въезде.

источник: Travel Off Path

перевод с английского: Татар С.Майдар

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