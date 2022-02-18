Jade Gas получила разрешение на добычу метана из угольных пластов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Jade Gas Holdings получила 100% двух перспективных разрешений на добычу метана из угольных пластов (МУП), охватывающих обширную территорию площадью более 18 000 км2, расположенную над существующими угольными шахтами и угольными месторождениями.

Предоставление Jade новых разрешений на разведку (PA) отражает прочные отношения внутри страны, которые Jade поддерживает с государственным регулирующим органом Монголии, Управлением минеральных ресурсов и нефти Монголии (MRPAM), и его уверенность в том, что Jade обеспечит добавленную стоимость. программы разведки и оценки. Предоставление этих PA также основывается на предыдущем опыте Jade в успешном завершении геологоразведочных работ и успешных переговорах по соглашению о разделе продукции (СРП) с правительством Монголии и регулирующими органами.

Вместе с тем компания сообщает, что Red Lake-4 ведет бурение с опережением на 400 м, а Red Lake-2, четвертая скважина в программе из шести скважин, недавно была забурена и ведет бурение с опережением на 151 м. Бурение на Красном озере-3 было приостановлено до проведения проверки из-за трудностей с бурением на глубине 489 м.

Генеральный директор Jade Крис Джеймисон (Chris Jamieson) сказал: «Защита 100% двух очень перспективных месторождений метана угольных пластов — это настоящий переворот для Jade и ее акционеров. Разрешения Шивээ-Гоби и Восточная Гоби являются отличным дополнением к нашему флагманскому проекту TTCBM, который позволяет нам расширить разведку и оценку природного газа из угольных пластов, находящихся в пределах границ этих обширных разрешений.

«Наша стратегия заключалась в том, чтобы расширить наше присутствие с помощью разрешений, которые имеют правильный адрес, и этот адрес находится рядом с существующими угольными шахтами и месторождениями, где, как мы уверены, на глубине есть уголь, который может быть газоносным и продуктивным.

«В настоящее время мы бурим Red Lake-2 и Red Lake-4 в рамках нашего проекта TTCBM, оба из которых ведут бурение вперед к интересующим угольным пластам, а именно к пластам IV, III и 0. Red Lake-3 оказался сложным из-за части колонковый ствол и буровое долото остались в забое. Возникли трудности при попытке вернуться в интервал для извлечения этих предметов из-за условий скважины выше в скважине. Буровой подрядчик вытащил буровую установку из скважины и переместил буровую установку на Red Lake-2, где они успешно продвигаются вперед. В настоящее время проводится анализ условий бурения на Красном озере-3 для выявления возможных причин отсутствия стабильности в этой скважине и методов повышения шансов на успешное бурение при возможном повторном бурении».

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