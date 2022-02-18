Курс обучения авиадиспетчеров доступен в Монголии

CentralAsia (MNG) - 16 февраля стартовал учебный курс по подготовке персонала внутренних аэропортов и авиадиспетчеров. Его впервые организует Управление гражданской авиации Монголии (УГАМ) в сотрудничестве с Учебным центром гражданской авиации Таиланда.

Из действующего штата авиационного сектора в декабре 2021 года было отобрано 16 человек. В связи с этим Учебный центр УГАМ и Учебный центр гражданской авиации Таиланда совместно организовали теоретическую часть учебного курса онлайн в период с 10 января по 14 февраля.

Вторая часть курса — практическая часть курса будет проходить с 16 февраля по 27 мая. Успешно завершившие курс получат Сертификат авиадиспетчера Учебного центра гражданской авиации Таиланда, соответствующий основной компетенции требования к должности во внутренних аэропортах.

Постановлением Правительства было принято решение о том, чтобы аэропорт Буянт-Ухаа эксплуатировался в качестве резервного аэропорта для международных и внутренних рейсов с организацией авиационной подготовки, приемом чартерных, специальных и государственных рейсов и использованием его в общих целях. Таким образом, организуя впервые курсы подготовки авиадиспетчеров, бывший международный аэропорт страны официально начинает полноценно использоваться.

Во время церемонии открытия, организованной для курса, руководитель Национального центра гражданской авиации П. Мөнхжаргал сказал: «Благодаря этому у монгольской молодежи появилась возможность пройти обучение в качестве авиадиспетчеров в Монголии. Если раньше их отправляли в Таиланд для участия в таком обучении, то теперь у нас есть возможность записаться на всемирно признанный учебный курс в нашей стране. Согласно программе, курс обучения будет проходить в течение 6-10 месяцев. Средняя стоимость участия одного человека в курсах такого типа снижается примерно до 15-18 миллионов тугриков ($ 5250 - 6000) с примерно 50 миллионов тугриков ($ 17 500). Требования к программе включают в себя получение степени бакалавра, возраст старше 21 года и соответствие требованиям к знанию иностранного языка и состоянию здоровья».

Глава инструкторов УВД в Учебном центре гражданской авиации Таиланда Теппибун Чинапон сказал: «Сектор гражданской авиации уникален тем, что всегда уделяет первостепенное внимание безопасности. Подготовка к этому учебному курсу заняла значительное количество времени. Подготовка монгольской стороны также проведена на хорошем уровне. Уверен, что обучение даст результаты в надлежащем оснащении молодых кадров авиационной отрасли».

Учебный центр гражданской авиации Таиланда – хорошо зарекомендовавшая себя организация, которая вот уже 60 лет занимается подготовкой квалифицированных кадров не только для нужд авиационной отрасли в своей стране, но и в регионе. Центр был признан Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) статусом регионального учебного центра передового опыта (RTCE) в рамках программы ИКАО TRAINAIR PLUS в 2021 году.

источник: Учебный центр Управления гражданской авиации Монголии

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