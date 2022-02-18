В Монголии число госпитализаций, связанных с пандемией COVID-19, упало ниже 6 тыс.

CentralAsia (MNG) - 17 февраля Монголия сообщила о 874 новых случаях заболевания COVID-19 за последние 24 часа, в результате чего общенациональный показатель достиг 460 тыс. 242 человека. Между тем, за последние сутки скончались еще трое пациентов с COVID-19, в результате чего число погибших достигло 2 тыс. 80 человек.

Ежедневный подсчет показал, что число госпитализаций, связанных с пандемией, составило 5 тыс. 937, что на 230 меньше, чем в предыдущий день. Это включает 45 пациентов в отделениях интенсивной терапии, что на три меньше. Кроме того, 19 тыс. 557 пациентов с Covid-19 получают помощь на дому; уменьшилось с 20 тыс. 637 на 16 февраля.

Монголия в понедельник отменила режим повышенной готовности, введенный в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19, и возобновила очные занятия для всех уровней учебных заведений. Решения были приняты на основе уровня инфицирования в стране, высокого охвата вакцинацией и оценок соответствующих органов.

На сегодняшний день 66,8 процента населения страны, составляющего чуть более 3,4 миллиона человек, получили две дозы вакцины против COVID-19, а более 1 миллиона человек старше 18 лет получили третью дозу. Более 91 тыс. человек получили четвертую прививку, которую страна начала делать в январе на добровольной основе.

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