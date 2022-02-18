В Монголии начнется благотворительный конный поход протяженностью 3,6 тыс. км

CentralAsia (MNG) - Монголия вновь открыла свои границы для полностью вакцинированных международных путешественников, сняв ограничения на коронавирус, которые держали страну в изоляции в течение двух лет. «Взволнованные» путешественники уже начали собираться в поездку в Монголию.

Для участия в экспедиции Blue Wolf Totem Expedition зарегистрировано 17 гонщиков.

Экспедиция Blue Wolf Totem Expedition — это 84-дневная благотворительная поездка протяженностью 3600 км по Монголии.

Поездка собирает деньги для фонда Veloo Foundation, созданного бывшей островитянкой Джулией Велоо и ее мужем. Фонд помог улучшить жизнь обедневших детей и семей, которые рыскают по мусорным свалкам Улан-Батора, Монголия.

«10 лет назад, недавно переехав в Монголию, Сараа была моим учителем монгольского языка. Тем временем я была «обычной» домохозяйкой, которая никогда не ездила верхом. Баагий научил меня ездить верхом — в 50 лет — потому что я очень хотела понять Монгольская культура. Мне казалось, что единственный способ сделать это — верхом на лошади.С момента обучения почти 10 лет назад я проехал более 30 000 км.Я проехал более 11 провинций в конных приключениях с Сараа и Баагии и Кульминацией этого опыта является эпическая гонка на 3600 км / 84 дня «Blue Wolf Totem Ride» и связанное с ней 10-дневное приключение на выносливость в дикой местности — «The Blue Wolf Totem Experience», — написала Джулия Велоо.

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