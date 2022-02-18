В первый день турнира Большого Шлема в Израиле 3 монгольских дзюдоиста завоевали бронзу

справа: Б.Цогт-Очир, Б.Баасанхуу и Г.Хэрлэн

CentralAsia (MNG) - Первый день или 17 февраля в Тель-Авиве стартовал Большой Шлем, где за медали поборолись дзюдоисты весовых категорий до 60 и 66 кг у мужчин, и до 48, 52 и 57 кг у женщин.

Соревнования будут проходить три дня, с 17 по 19 февраля.

Б. Баасанхуу, выступавшая в женской весовой категории до 48 кг, уступила Израилю за групповой титул, но завоевала бронзовую медаль в следующем поединке, победив чилийку Мэри Ди Варгас Лей и сербку Андреа Стоядинову.

Б.Цогт-Очир, выступавший в мужской весовой категории до 60 кг, проиграл в четвертьфинале Артему Лесиюку из Украины, но победил Торнике Цякадоэ из Нидерландов за бронзовую медаль.

Г.Хэрлэн, выступавший в мужской весовой категории до 66 кг, проиграл в четвертьфинале азербайджанцу Яшару Наджафову, но завоевал бронзовую медаль, победив француза Дайки Буба.

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