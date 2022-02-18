В Афганистане освобожденным активисткам за права женщин запрещают делиться подробностями задержания

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CentralAsia (CA) - На четырех афганских активисток, которые были задержаны режимом талибов, а затем освобождены после длительного периода, оказывают давление, чтобы они не разглашали подробности их задержания, сообщили их родственники местным СМИ.

Как пишет Тolonews, родственники освобожденных активисток Захры Мохаммади, Мурсалы Аяра, Тамана Парьяни и Парвана Ибрагимхили заявили, что освобожденные женщины не готовы делиться со СМИ подробностями своего задержания из-за давления.

Миссия ООН в Афганистане в воскресенье приветствовала освобождение четырех женщин-активисток, пропавших без вести в прошлом месяце.

«После длительного периода неопределенности относительно их местонахождения и безопасности 4 «исчезнувшие» афганские активистки, а также их родственники, которые также пропали без вести, были освобождены де-факто властями. МООНСА призывает уважать права каждого афганца», — написала организация в Твиттере.

«Афганские женщины имеют долгую историю борьбы за свои права и выступления перед лицом невероятных препятствий. Ответственность за защиту прав женщин не может лежать только на плечах афганских женщин. Это наша глобальная ответственность», — говорится в сообщении ООН.

«Это были хорошие новости. Через несколько недель мы узнали, что девушки, находившиеся под стражей у талибов, были освобождены. Это дает женщинам надежду на то, что «Талибан» сможет выполнить свои обещания в отношении женщин», — сказала член Занан Джунбиш Адалат Хвахи Наздана.

Родственница женщин-активисток Масума, сказала, что «освобождение наших коллег связано с тем, что талибы неоднократно отрицали их задержание. Эта ситуация, через которую мы проходим, должна закончиться».

Ранее мировое возмущение вызвала судьба пропавших без вести афганских женщин-активисток, участвовавших в акциях протеста с требованием основных прав женщин от талибов.

Исламский Эмират в ответ на вопросы издания TOLO по этому поводу заявил, что ведется расследование.

«Эта проблема не обсуждалась с нами, и мы не можем ничего сказать по этому поводу, потому-что мы ищем информацию и не можем ее подтвердить», — сказал заместитель официального представителя Исламского Эмирата Билал Карими.

Это произошло после того, как активисты за права женщин заявили, что силы Исламского Эмирата арестовали двух других активисток, Мадину Дарвази и Марджан, в их домах в Кабуле в субботу.

«Мадина с двумя детьми и Марьяна были задержаны прошлой ночью и увезены в неизвестном направлении. Мы не знаем, как долго эти девочки будут находиться под стражей талибов», — сказала активистка Навида Хурасани.

Официальных комментариев по этому поводу силовики пока не давали.

По сообщениям СМИ, талибы продолжают угрожать и преследовать женщин-активисток, чтобы запугать их. Несмотря на то, что «Талибан» пытается убедить мир признать его и оказать финансовую поддержку своему правительству, режим приступил к жестокому подавлению инакомыслия.