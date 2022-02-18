Президент Узбекистана поручил внедрить во всех аэропортах систему «контроль без таможенника»

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе видеселекторного совещания 17 февраля, посвященного реформированию таможенной системы, поручил внедрить во всех аэропортах систему «контроль без таможенника».

Как было отмечено в ходе заседания, с начала года в Узбекистане пресечен незаконный ввоз 364 килограммов наркотических средств, 88 тысяч единиц психотропных препаратов и товаров на сумму 181 миллиард сумов (около 16,7 млн долларов).

Для расширения возможностей в этом направлении поставлена задача оснастить таможенные посты современным оборудованием, таким как 3D-сканеры, рентгеновские аппараты, средства видеонаблюдения, серверы, транспортные весы. Это отмечалось на совещании под председательством главы государства, посвященном дальнейшему реформированию таможни.

Поручено внедрить в нынешнем году в международных аэропортах Самарканда, Ташкента, Ферганы и Термеза, а со следующего года - во всех аэропортах систему «контроль без таможенника».

Особое внимание уделено вопросам подготовки и повышения квалификации кадров для таможни. Указано на необходимость кардинальной трансформации Таможенного института с улучшением преподавания иностранных языков, информационных технологий, метрологии и стандартов. Даны указания по повышению квалификации сотрудников совместно со Всемирной таможенной организацией, изучению и внедрению передовых международных практик.