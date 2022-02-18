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В Узбекистане ежегодно не менее 100 таможенников обеспечат жильем и ипотекой

CentralAsia (UZ) -  Ежегодно 100 таможенников, нуждающихся в жилье, и еще столько же сотрудников будут получать льготную ипотеку. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании 17 февраля.

Президент отметил, что для сотрудников, работающих на удаленных постах, в Алатском, Гулистанском, Термезском и других районах будут построены дома быта.

Кроме того, для таможенников и их детей будет выделена специальная квота при поступлении в высшие учебные заведения.

На встрече также было отмечено, что на сегодняшний день доля женщин в таможенных органах составляет всего 8%. По словам президента, для «внедрения справедливости, честности и порядка в отрасли» необходимо в ближайшие два года увеличить долю женщин на таможне не менее чем в два раза.

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