В Узбекистане «широко» отметят Навруз при строгом соблюдении карантинных правил

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2022 году.

Администрацияй областей и города Ташкента поручено обеспечить проведение всех мероприятий при строгом соблюдении карантинных правил и требований общественной безопасности.

Организационному комитету поручено обеспечить эффективную реализацию мероприятий «дорожной карты», а также широкое проведение праздника Навруз как всенародного сайиля в Республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте, во всех районах и городах, селах и аулах.

Министерству культуры Узбекистана совместно с республиканским центром духовности и просветительства и союзом писателей поручено в недельный срок разработать сценарий и программу театрализованных концертных представлений, проводимых в Ташкенте в связи с праздником Навруз.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента поручено обеспечить проведение всех мероприятий при строгом соблюдении карантинных правил и требований общественной безопасности.