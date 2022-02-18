экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане «широко» отметят Навруз при строгом соблюдении карантинных правил

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2022 году.

Администрацияй областей и города Ташкента поручено обеспечить проведение всех мероприятий при строгом соблюдении карантинных правил и требований общественной безопасности.

Организационному комитету поручено обеспечить эффективную реализацию мероприятий «дорожной карты», а также широкое проведение праздника Навруз как всенародного сайиля в Республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте, во всех районах и городах, селах и аулах.

Министерству культуры Узбекистана совместно с республиканским центром духовности и просветительства и союзом писателей поручено в недельный срок разработать сценарий и программу театрализованных концертных представлений, проводимых в Ташкенте в связи с праздником Навруз.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента поручено обеспечить проведение всех мероприятий при строгом соблюдении карантинных правил и требований общественной безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Назначен новый глава Самарканда
  • За сутки в Монголии выявлен 761 новый случай заражения COVID-19
  • По поручению Токаева НОК теперь не будет получать от государства деньги на подготовку олимпийских спортсменов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com