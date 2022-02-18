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В Казахстане за сутки выявили свыше 1,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы — 520;

- Северо-Казахстанская область — 108;

- Костанайская область — 105;

- Алматинская область — 104;

- Нур-Султан — 99;

- Карагандинская область — 98;

- Павлодарская область — 96;

- Восточно-Казахстанская область — 64;

- Акмолинская область — 57;

- Западно-Казахстанская область — 35;

- Шымкент — 19;

- Жамбылская область — 15;

- Актюбинская область — 10;

- Атырауская область — 10;

- Кызылординская область — 6;

- Туркестанская область — 5.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 296 тыс. 601 заболевший коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане
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