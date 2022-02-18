В Казахстане за сутки выявили свыше 1,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы — 520;
- Северо-Казахстанская область — 108;
- Костанайская область — 105;
- Алматинская область — 104;
- Нур-Султан — 99;
- Карагандинская область — 98;
- Павлодарская область — 96;
- Восточно-Казахстанская область — 64;
- Акмолинская область — 57;
- Западно-Казахстанская область — 35;
- Шымкент — 19;
- Жамбылская область — 15;
- Актюбинская область — 10;
- Атырауская область — 10;
- Кызылординская область — 6;
- Туркестанская область — 5.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 296 тыс. 601 заболевший коронавирусом.
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Коронавирус в Казахстане
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