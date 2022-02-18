В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 15 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За сутки, 16 февраля, от коронавируса и связанной с ним пневмонии в Казахстане умерли 15 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 12 человек, еще 3 пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 39 тыс. 556 человек (38 тыс. 401 КВИ+ и 1 тыс. 155 КВИ-), из них в стационарах находится 5 тыс. 269 пациентов, на амбулаторном уровне – 34 тыс. 287 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 289 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 92 пациента.

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