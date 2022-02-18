Казахстану не нужна политическая чистка, – Токаев

CentralAsia (KZ) - Казахстану не нужна политическая чистка, считает президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Qazaqstan.

«Кадровая политика – это очень сложный, важный и весьма чувствительный вопрос. От хороших кадров зависит многое. По моей инициативе создан Президентский молодежный кадровый резерв. Граждане, вошедшие в состав кадрового резерва, получают назначения на ответственные должности. Конечно, этим ограничиться нельзя. Надо открывать дорогу и другим людям», - сказал президент.

По его словам, требования, предъявляемые к государственным служащим, должны быть очень высокими.

«Не каждый человек сразу может стать министром или акимом. Понятно, что нужно время, нужен опыт. На такие посты должны назначаться образованные, квалифицированные, добросовестные граждане. В то же время будет неправильным просто уволить всех прежних специалистов. Нам не нужна «политическая чистка». В сферу государственного управления постепенно приходят новые люди. Это естественный процесс, и он уже идет. Но, следует всегда помнить, что государственная служба – это не площадка для экспериментов! Поэтому данная работа будет вестись постепенно», - заверил президент.

Отвечая на вопрос о заявленных планах объявить осенью о политических реформах, он отметил, что «сейчас преждевременно говорить, какие изменения произойдут».

«Однако ряд преобразований будет. Об этом я уже говорил в своем выступлении на заседании мажилиса. Изначально планировал объявить о новых политических реформах осенью. Теперь принято решение, что политические реформы я предложу в своем послании народу в середине марта. Знаю, что сейчас наши граждане с большой надеждой ждут реформы. Именно поэтому я призвал вместе строить новый Казахстан. Многие вопросы, о которых я говорил, нашли поддержку большинства народа», - считает глава государства.

По его словам, «после любых сложностей открываются огромные возможности».

«Слово «кризис» на китайском языке означает «новые возможности». Поэтому нам следует вместе приложить все свои усилия во благо процветания нашей родины. Конечно, мы будем вести диалог с гражданским обществом, независимыми экспертами. Ведь мнение народа очень важно. Я провозгласил принцип «не человек для государства, а государство для человека». В связи с этим правительству поручено подготовить соответствующие предложения», - сказал Токаев.

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