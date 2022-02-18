Токаев высказался о негативных комментариях в социальных сетях в адрес Назарбаева

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CentralAsia (KZ) - Комментируя негативные высказывания казахстанцев в социальных сетях в адрес первого президента Нурсултана Назарбаева, президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Елбасы за все 30 лет его работы.

«Это было бы неуважением к истории. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у первого президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям. Несомненно, январские события стали большим уроком как для нашей страны, так и лично для меня. Можно сказать, что сделаны соответствующие выводы. Результатом этого стали политические решения, принимаемые сейчас в нашей стране», - сказал глава государства.

Токаев также отметил, что если подходить к проблеме массовых протестов комплексно, то в их основе лежат острые социальные проблемы.

«Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны признать этот факт. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения. Об этом я говорил в парламенте и в других своих выступлениях», - подчеркнул президент.

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